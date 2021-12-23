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Türk oyun yapımcısına İngiltere’de İlham Veren Teknoloji İnsanı ödülü
Türk oyun yapımcısı Simay Dinç, İngiltere'de Westminster Sarayı'nda düzenlenen 21st Century Icon Awards'da İlham Veren Teknoloji İnsanı ödülüne layık görüldü.
Magazin 23.12.2021, 13:02
Parlamento üyeleri, bilim insanları, olimpiyat şampiyonları gibi İngiltere’de kraliçe tarafından onurlandırılmış kişilerin yer aldığı jüri tarafından değerlendirilen Simay Dinç, 35 ülkeden 500 finalist arasından seçilerek ödüle layık görüldü.
Türkiye ve dünyada oyun sektöründe fayda ve fark yaratan birçok projeye imza attığını söyleyen Simay Dinç, “Bu ödülün birçok genç kıza ilham olmasını istiyorum” dedi.