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Türk mankenler Montenegro Fashion Week’te boy gösterecek

Koreograf Barış Küçükçifçi, Kasım ayında düzenlenecek Montenegro Fashion Week’de Türk tasarımcıları ve mankenlerin de podyuma çıkacağını duyurdu.

Magazin 21.10.2021, 15:06
Türk mankenler Montenegro Fashion Week’te boy gösterecek

Koreograf Barış Küçükçifçi, Kasım ayında düzenlenecek Montenegro Fashion Week’de Türk tasarımcıları ve mankenlerin de podyuma çıkacağını duyurdu.

Kasım ayında düzenlenecek olan Montenegro Fashion Week’te ünlü koreograf Barış Küçükçifçi anlaşmayı imzaladı. Küçükçifçi Karadağ’da Türk tasarımcıları ve mankenlerinde podyuma çıkacağının bilgisini vererek, “Orada hem ülkemi temsil etmenin ve birçok defilenin koreografisini yapacağım için çok mutluyum beni çok heyecanlandıran bir anlaşma oldu” dedi.

2023 sonuna kadar anlaşmayı imzaladıklarını belirten Küçükçifçi, “Türkiye’de tasarımcı ve markaların hem koleksiyonlarını sunmak hem de sektöre dair bilgi ve tecrübelerinin bu ülkeye aktarılmasında aracı olmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Türkiye’den bir çok tasarımcı ve markanın başvuru yaptığını ve bu sürecin devam ettiğini söyleyen Küçükçifçi aynı zamanda modellik okulundan başarılı öğrencilerini de Montenegro Fashion Week’de podyumda boy göstereceğini söyledi.

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