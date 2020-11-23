banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Koronavirüse karşı sokakları yıkıyorlar
Koronavirüse karşı sokakları yıkıyorlar
Çin aşısına yoğun ilgi
Çin aşısına yoğun ilgi
Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hakim karşısında
Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hakim karşısında
İşe dönüş için son gün 17 Aralık... Hangi işçiler başvurabilecek?
İşe dönüş için son gün 17 Aralık... Hangi işçiler başvurabilecek?

Türk Halk Müziği Sanatçısı İdris Altuner, ‘Kal Mezarımda’ adlı eseri ile sosyal medyayı salladı

KIRŞEHİR (İHA) – Türk Halk Müziği Sanatçısı İdris Altuner, ‘Kal Mezarımda’ adlı eseri ile sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Magazin 23.11.2020, 15:00
Türk Halk Müziği Sanatçısı İdris Altuner, ‘Kal Mezarımda’ adlı eseri ile sosyal medyayı salladı
banner422

KIRŞEHİR (İHA) – Türk Halk Müziği Sanatçısı İdris Altuner, ‘Kal Mezarımda’ adlı eseri ile sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sanatçı Altuner’in sosyal medya hesaplarından 1 milyondan fazla izlenen klip Erzurum’da çekildi. Ozan Sıtkı Eminoğlu’nun şiiri ‘Kal Mezarımda’ ya klip çeken Altuner, sosyal medya üzerinden birçok kişiden de destek aldı.

Klip yönetmenliğini Mustafa Sarıkaya’nın yaptığı şiirin bestesini ise İdris Altuner yaptı. Çok küçük yaşlarda babasının ağzından dinlediği sümmanî türkülerine özel ilgi göstermeye başlayan ve 23 yıllık sanat hayatına 1 kitap, 3 albüm sığdıran Altuner, Çanakkale, Sarıkamış, Gülbank-ı Ahi Evran, 15 Temmuz Şehitleri anısına Rabia, Zeytin Dalı Marşı, Yunus, Anadolu adlı eserleri seslendirmesi ve klipleri ile tanınıyor.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
açık