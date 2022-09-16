Türk aileye Koreli damat

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Mehmet-Nazan Şengül çiftinin kızı Gamze Şengül, Jinho Kang Eunhui Kim çiftinin oğlu Dejung Kang ile dünyalarını birleştirdi. Yaklaşık 5 yıldır Türkiye’de kalan Kang, Müslüman olmasının ardından Türk adetleri ile düğün de yaptı.

Türk örf ve adetlerini sevdiğini ve buradaki insanların hoşgörüsünün kendi ülkesiyle benzerlik gösterdiğini aktaran Koreli Dejung Kang, Müslümanlığı da seçerek Mehmet-Nazan Şengül çiftinin kızı Gamze ile evlendi.

“Burada kalmak istedim”

Türkiye’ye yurt dışı hayallerini gerçekleştirmek istediği ve ülkeyi merak ettiği için geldiğini belirten Ömer Kang, “27 yaşındayım. Nevşehir’de okudum. Orada ATT olarak çalıştım. Sonra arkadaşlarım aracılığıyla Gamze ile tanıştım ve buralara kadar geldim. Merakımdan dolayı Türkiye’ye gelmiştim. Gelip burayı araştırmak ve burada kalmak istedim. Farklılık istediğim için buraya geldim, uzun yıllar da burada kaldım, devam ettim” diye konuştu.

“Kültürlerimizde benzerlikler var”

Eşi Gamze ile tanışma hikayesini aktaran Ömer, “Bizim ortak arkadaşlarımız vardı. Onlar aracılığıyla kendisiyle tanıştım, numarasını aldım ve sonrasında konuşmaya başladık. Türk insanı çok yardımsever. İlk başta hayalle buraya gelmiştim, heyecanlıydım. Ama 5, 6 yıl yaşadıktan sonra çok yardımcı olduklarını gördüm. Güney Kore’nin adetleriyle Türkiye’nin adetleri aynı. Onlarda da saygı ve hoşgörü ile yardımseverlik var, bizde de vardı” şeklinde konuştu.

“Kültür çatışması hiç olmadı”

Turizmci olan Gamze Şengül ise Ömer ile tanıştıktan sonra hem Korece hem de Türkçe pratik yaptıklarını belirterek, “Kore’ye daha önce hiç gitmedim. İnşallah ilerleyen süreçte gideceğiz. Kore dizilerinden, filmlerinden bir merakım vardı. Kore insanı ile bizim aramızda çok farklı kültür çatışması hiç olmadı. Onlar da büyüklerine karşı saygılı, yardımsever ve hoşgörülü insanlar” dedi.

“Düğünler çok uzun”

Türk düğünlerinin çok uzun olduğunu dile getiren Ömer, “Bizde düğünler maksimum 2 saat sürüyor ama burada sadece dört saat takı töreni sürdü. Durmadan dans ediyoruz, yemek yiyoruz, ardından yine dans ediyoruz. Çok yoruldum, bana çok farklı geldi. Bizde takı töreninde zarfa koyarlar ama burada farklı bir durum vardı. Ayrıca kına gecesi de çok garip geldi” diye konuştu.

“Çok terbiyeli, efendi bir çocuk”

Farklı kültürden iki ailenin birleşmesinin kendileri için bir sorun teşkil etmediğini dile getiren Mehmet-Nazan Şengül çifti de kızlarına sonuna kadar destek olduklarını belirterek, “İlk başta garip geldi ama sonradan alıştık. Kendisi çok efendi, terbiyeli bir çocuk. Biz sonuna kadar kızımızın, damadımızın yanındayız” dedi. Kore’ye gitmediklerini belirten Mehmet-Nazan Şengül çifti, “Nasip olduğu zaman gitmeyi çok isteriz” ifadelerini kullandı.

“Çok mutlu olduk”

Koreli Jinho Kang ve Eunhi Kim çifti de, iki farklı toplumun birleşmesini çok olumlu karşıladıklarını ifade ederek, “Bizim taraftan bakınca da gelin tarafı yabancı oluyor. İlk başta biraz tuhaf geldi ama oğlumuzu sevdiğimiz için önce tanışalım dedik. Görüntülü görüşme yaparak tanıştık ve çok mutlu olduk. Hem ailemiz hem oğlumuz hem de gelinimiz için güzel bir düğün oldu” dedi.

“Namaz kılıyorum”

Müslüman olma hikayesini paylaşan Ömer Kang, “Nasıl Müslüman olduğumu anlatayım. Türkiye’den Kore’ye geldiğimde buradakileri araştırmıştım. Bir imamla tanıştım, din hakkında bilgi aldım. Sonra karar verdim Müslüman olmaya. Dini bir karar verdiğimde Katoliklerin dini doğru gelmedi. Sonra camiye gidip bir imamla konuştuğumda bu daha doğru geldi bana. Namaz kılıyorum, bazen kaçırıyorum ama elimden geldiğince kaçırmamaya, ibadetlerimi aksatmamaya çalışıyorum” dedi.