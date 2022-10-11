Turistlere İstanbul’u tanıtan Uşaklı genç kız, Japonya’ya gelin gitti

İstanbul’da turistlere İstanbul’un tanıttığı sırada tanışan Ayşegül Acar ve Japonyalı Takayuki Nagayama çifti, Uşak’ta düzenlenen görkemli düğünle dünyaevine girdi. Düğünde genç çifti Japonyalı ve Uşaklı akrabaları yalnız bırakmazken, damat Nagayama’nın halay çekmesi ve oyun havaları oynaması düğüne renk kattı.

Üniversite okumak için gittiği İstanbul’da eş zamanlı olarak turistlere de kenti tanıtan Uşaklı Ayşegül Acar, bu sırada Japonyalı Takayuki Nagayama ile tanıştı. Sık sık karşılaşan çift, Ayşegül Acar’ın üniversiteyi bitirip Japonya’da iş bulmasıyla daha da samimi oldu. Sevgili olduktan sonra da dünyaevine girmeye karar veren genç çift, Uşak’ta düzenlenen düğünle evlendi. Kent merkezinde düzenlenen düğüne, genç çiftin Uşak ve Japonyalı bazı yakınları katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu düğüne, Japonyalı damat ve davetlilerin oyun havaları oynaması ve halay çekmeleri de damga vurdu.

Düğünde arkadaşlarıyla yaşadığı mutluluğunu paylaşan Uşaklı gelin Acar, “Biz Türkiye’de tanıştık. Ben turistlere İstanbul’u gezdiriyordum, Takayuki’ye etrafı gösteriyordum. Sonrasında daha çok konuşmaya başladık. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra da Japonya’da iş bulup oraya taşındım” dedi.

Genç çifti görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediklerini de sözlerine ekleyen Acar, ülkeler arası vatandaşların tanışmasının bile yaygın olmadığını, kültürler arası benzer ve ayrılıklar olduğunu ve genel olarak güzel tepki aldıklarını da sözlerine ekledi. Kültür farklılıklarına değinen Acar, “Düğün bizde çok farklı, onlarda çok farklı. Mesela anne ve babası geldi, genel olarak kız isteme nasıl olur, düğün nasıl oluyor diye. Mesela arabaların konvoy yapması bile garip oluyor. Benim için orada yaşarken yemek konusu veya onların kendi kültürlerinde garibime giden şeyler oluyor. Orta yolu bulup anlaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni kültürler tanımanın güzel olduğunu söyleyen Takayuki Nagayama ise, “Nereden olduğu önemli değil, iyi olduğu için onu seviyorum. Önceden Japonya ve Türkiye arasında yaşamım geçtiği için Türkiye’yi seviyorum. Yemek ve kültürel açıdan da Türkiye’yi seviyorum” ifadelerini kullandı.