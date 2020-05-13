Tülin Şahin'den dijital defile

New Yok Fashion Week’te yaptığı defilelerle dünya modasında adını duyuran ve Beyonce, Jennifer Lopez, Ashanti, Ariana Grande, Lil’ Kim, Bebe Rexha gibi dünya yıldızlarının modacısı olan ünlü modacı Rufat İsmayil "Extravaganza”isimli koleksiyonunu ünlü model Tülin Şahin ile Türkiye’de bir ilke imza atarak dijital defile ile tanıttı.