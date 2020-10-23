Tuğba Yurt emin adımlarla zirveye yürüyor
TÜRK POP MÜZİĞİNİN BAŞARILI İSMİ TUĞBA YURT, PANDEMİ DÖNEMİNİ EN İYİ DEĞERLENDİREN İSİMLERDEN BİRİ OLDU.
Türk Pop Müziğinin başarılı ismi Tuğba Yurt, pandemi dönemini en iyi değerlendiren isimlerden biri oldu.
Bugüne kadar yayınladığı 1 albüm ve 10 single çalışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tuğba Yurt, YouTube kanalı üzerinden paylaştığı Akustik çalışmalarıyla izlenme rekoruna koşuyor.
Uzun süre salgın nedeniyle sahnelerden uzak kalmanın burukluğunu yaşadığını belirten Tuğba Yurt, “Yeni 20 akustik şarkımı kendi YouTube kanalımda yayınlamaya başlıyorum. Öte yandan, bir de akustik konserler projem var. Tüm Türkiye için bir turne hazırlığımız olacak. Akustik performanslarımı artık sahneye taşıyorum. Yeni şarkılarım için ise ‘kraliçe’ Sezen Aksu’yla her zaman temastayız, görüşüyoruz. 2021’de ayrıca açık hava konserleri ve tabii ki de Harbiye Açıkhava’da sahne almak için ciddi bir çalışma içindeyiz. Üretmeye ve en çok sevdiğim şey olan şarkı söylemeye devam edeceğim” dedi.
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