Tuğba Özerk: Evlilikler göz önünde yaşanıyor

Şarkıcı Tuğba Özerk, isim vermeden bazı ünlüleri hedef aldığı sosyal medya açıklaması ile yeni bir tartışmaya neden oldu.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Tuğba Özerk, sosyal medya olmasaydı ünlülerin çocuk yapmayacağını iddia etti.

"EVLİLİKLER GÖZ ÖNÜNDE"

Eskiden sanatçıların özel hayatlarının saklandığını söyleyen 40 yaşındaki şarkıcı, "Şimdi sosyal medyada çocuklar ön planda, isimlerine hesaplar var. Evlilikler aşırı derecede göz önünde yaşanıyor.

Eğer sosyal medya olmasaydı çoğu ünlünün çocuk yapıp, evleneceğini düşünmüyorum" dedi.

(Ensonhaber)