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Tuğba Ekinci: Şeriata her zaman hayır
Taliban'dan kaçmak için uçağın tekerleğine sığınan insanların görüntüsü gündem olurken Tuğba Ekinci konuyla ilgili açıklama yaptı.
Magazin 17.08.2021, 17:49
Dünya Kabil'deki havalimanından gelen görüntüleri günlerdir konuşuyor. Taliban'ın pazar günü ülkenin başkentine girmesi ile binlerce sivil kentin dışarıya açılan tek kapısı olan havalimanına akın etmişti.
Tuğba Ekinci o görüntüleri paylaştı ve fikirleri ifade etti.
Ekinci dünyayı sarsan görüntüleri paylaşarak "Allah'ı sevmek şeriattan geçmez akıllı insan olun" dedi ve ekledi: "Laik ülkelere giden uçakların ardından böyle koşmamak için şeriata her zaman hayır. Kıymetini bil, Cumhuriyet'i koru."