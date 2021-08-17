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Tuğba Ekinci: Şeriata her zaman hayır

Taliban'dan kaçmak için uçağın tekerleğine sığınan insanların görüntüsü gündem olurken Tuğba Ekinci konuyla ilgili açıklama yaptı.

Magazin 17.08.2021, 17:49
Tuğba Ekinci: Şeriata her zaman hayır

Dünya Kabil'deki havalimanından gelen görüntüleri günlerdir konuşuyor. Taliban'ın pazar günü ülkenin başkentine girmesi ile binlerce sivil kentin dışarıya açılan tek kapısı olan havalimanına akın etmişti.

Tuğba Ekinci o görüntüleri paylaştı ve fikirleri ifade etti.

Ekinci dünyayı sarsan görüntüleri paylaşarak "Allah'ı sevmek şeriattan geçmez akıllı insan olun" dedi ve ekledi: "Laik ülkelere giden uçakların ardından böyle koşmamak için şeriata her zaman hayır. Kıymetini bil, Cumhuriyet'i koru."

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