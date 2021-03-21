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Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'a: Küçücük kızla yarışma!
Tuğba Ekinci, Demet Akalın'a ağır sözlerde bulundu.
Magazin 21.03.2021, 22:04 21.03.2021, 22:08
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Tuğba Ekinci, geçtiğimiz gün Akmerkez’deydi.
Şarkıcı, Demet Akalın’ın Aleyna Tilki için “Dünya starı olacağım dedi çocuk dizisinde oynuyor” sözlerine, “Aleyna bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tek bir şarkıyla Türkiye’nin gündemine oturdu. Fakat Akalın’ın geçmişinde öyle bir şey yok. Hitleri radyoların şişirmesiydi; ticari ilişkileri vardı. Demet çok yardırıyorsun, yardırma hayatım. Küçücük kızla yarışma” dedi ve ekledi: “Rakibi Hande Yener’in yanından bile geçemez. Asla iyi bir ses sanatçısı değil. İnsanlardan faydalanmaya gelmiş.”
Kaynak: milliyet.com.tr