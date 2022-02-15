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Tuba Ünsal sahnede fenalaştı, bilinci kapandı!
'Adı Aylin' oyunuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Tuba Ünsal, sevenlerini korkuttu. Uzun süredir yoğun bir çalışma temposuna giren oyuncu, provalar sırasında baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ünsal'ın bilinci kapandı.
Magazin 15.02.2022, 13:09
Tuba Ünsal, hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'Adı Aylin' tiyatro oyunun provasında baygınlık geçirdi. Cadde'nin haberine göre; aylardır gösteriye hazırlanan oyuncu, son günlerde çalışma saatlerini artırınca yorgunluğa yenik düştü. .Uzun saatler yemek yemediği iddia edilen Ünsal için hemen ambulans çağrıldı.
SAHNEDE İLK MÜDAHALESİ YAPILDI
Bilinci kapandığı öğrenilen oyuncunun ilk müdahalesi sahnede yapıldı. Kısa süre sonra kendisine gelen Ünsal, ilerleyen saatlerde taburcu oldu.
Evinde dinlenmeye geçen Ünsal'ın, çarşamba günü prömiyeri gerçekleşecek oyunu için yeniden provalara başladığı konuşuluyor.
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