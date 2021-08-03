Tuba Büyüküstün, Rusya'da bir telekomünikasyon markasının reklam yüzü oldu

Rol aldığı projeler ve yaptığı iş birlikleriyle adını dünyaya duyuran Tuba Büyüküstün, yeni bir işe adım attı.

Son olarak “Sefirin Kızı” adlı diziyle ekranlara gelen oyuncu, Rus telekomünikasyon pazarının yüzde 80’ini elinde tutan markanın iş birliğinde çekilen reklam filmi için anlaşma yaptı.

2 GÜN SÜRDÜ

Büyüküstün’le çalışmak için oldukça heyecanlı olan yetkililer, oyuncu yoğunluğundan dolayı Rusya’ya gidemeyince, kendileri soluğu Türkiye’de aldı.

Türkiye’de yapılan reklam çekimleri 2 gün sürdü.

Rol aldığı dizilerin Ortadoğu’da yayınlanmasının ardından büyük bir hayran kitlesine ulaşan Tuba Büyüküstün bunun yanı sıra UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak katkıda bulunduğu sosyal sorumluluk projeleriyle de adını duyurdu.

Ayrıca Tuba Büyüküstün, Cansel Elçin ve Onur Saylak’ın rol aldığı “Gönülçelen” dizisi de Rusya’da çok sevilmiş, dizide Hasret adında çiçekçi bir roman kızını canlandıran Tuba Büyüküstün’ün canlandırdığı karakter, Rusya’da oyuncak haline getirilmişti.