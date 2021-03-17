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TRT'nin yeni dizisi: Bir Zamanlar Kıbrıs

İlk 26 bölümünde 1963-1968 arasındaki Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı sıkıntıların ekrana getirileceği Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin tüm detayları merak ediliyor.

Magazin 17.03.2021, 11:06
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TRT'nin yeni dizisi: Bir Zamanlar Kıbrıs

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NEDİR?

Dizinin ilk 26 bölümü Kıbrıs Türk halkının 1963-1968 arasında maruz kaldığı sıkıntıları anlatıyor. 1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer. Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini anlatacak olan ve adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, Kıbrıs olaylarının şiddetlenmeye başladığı 1963 yılı dönemiyle ekranlara gelecek.

BİR ZAMANLAR KIBRIS NEREDE ÇEKİLİYOR?

Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği dizinin çekimleri, ada halkının da yoğun ilgisiyle kısa bir süre önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, tamamı Kıbrıs'ta çekilerek ulusal bir kanalda yayınlanacak "ilk dizi" olma özelliği de taşıyan "Bir Zamanlar Kıbrıs" adlı yapım, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Lefkoşa, Gazi Magusa ve Mersin'de çekilmesinin yanı sıra dizinin hikayesinin bir kısmı da İstanbul’da çekildi. Dizinin esas çekim bölgesi ise Kıbrıs adasındaki eski Maraş bölgesinde gerçekleşti.

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ OYUNCULARI

TRT'nin merakla beklenen dizisinin diğer iddialı oyuncu kadrosu şöyle:

Dizide sakız tüccarı Kemal Dereli karakterini Ahmet Kural, eşi İnci'yi Pelin Karahan, Türkiye'den adaya gizli görevle gelen Ankaralı karakterini Serkan Çayoğlu, nişanlısını ise Gülper Özdemir canlandırıyor.

Ahmet Kural: Kemal Dereli

Pelin Karahan: İnci Dereli

Serkan Çayoğlu: Ankaralı

Devrim Saltoğlu: Rauf Denktaş

Tayanç Ayaydın: Samson

Gülper Özdemir

Hasan Küçükçetin

Miray Akay

Deniz Baytaş

Nebil Sayın

Emre Törün

Bade Arazlı

Ahmet Sömers

Hakan Güner

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği “Bir Zamanlar Kıbrıs” yakında TRT1 ekranlarında...

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