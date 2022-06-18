Trendyol’un Megastar Tarkan’ın yer aldığı ikinci reklam filmi yayınlandı
Trendyol’un, Megastar Tarkan ile çektiği ikinci reklam filmi yayınlandı. Tarkan’ın bir bağlama ustası ile sohbetiyle başlayan ve e-ticaret platformunun gece gündüz çalışan esnaf, KOBİ ve üreticilerin her zaman yanında olduğu vurgusunun yapıldığı filmde Tarkan, Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ şarkısını seslendirdi.
Trendyol’un, Megastar Tarkan ile çektiği ikinci reklam filmi yayınlandı. Tarkan’ın bir bağlama ustası ile sohbetiyle başlayan ve e-ticaret platformunun gece gündüz çalışan esnaf, KOBİ ve üreticilerin her zaman yanında olduğu vurgusunun yapıldığı filmde Tarkan, Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ şarkısını seslendirdi.
Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol’un Megastar Tarkan ile birlikte çektiği ikinci reklam filmi yayınlandı. E-ticaret platformunun hayalleri için var gücüyle çalışan 260 binden fazla iş ortağına verdiği desteği vurgulayan film, Tarkan’ın uzaktan duyduğu müzik sesini takip ederek bir bağlama dükkanına girmesiyle başlıyor. E-ticaret platformunda satış yapan esnaf ve KOBİ’lerden kesitlere yer verilen filmde Tarkan, bağlama ustasıyla birlikte ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünü söylüyor ve e-ticaret platformunun her zaman iş ortaklarının yanında olduğu mesajı veriliyor. Filmin çekimleri İstanbul’da gerçekleşti ve 3 günde tamamlandı.