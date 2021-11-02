Tom Brady’den samimi açıklamalar: Gisele ile ilişkimizde sorunlar var

44 yaşındaki oyun kurucu, SiriusXM podcast’i Let’s Go!’nun bir bölümünde aile hayatının gerçeklerini ve eşi Gisele Bündchen’in yaptığı fedakarlıkları anlattı. Tom Brady, şu anda ilişkilerinin çok zor bir sorunla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Brady’ye göre, eskiden dünyanın en yüksek ücretli modeli olan Bündchen, 2015’te podyumdan emekli olsa da ünlü modelin hâlâ başarmak istediği şeyler var. Bu da aileyi bir arada tutan kişi olduğu için sorunlara neden oldu.

Brady, “Çocuklarla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Gerçi daha çok orada olmayı isterdim, ama sanırım çok fazla orada olsaydım, bilirsiniz, evde uzun süredir olup biten her şeyi alt üst etmemden de bıkıp usanabilirler.”

İLİŞKİLERİ ÇATIRDIYOR

Brady, Howard Stern’e birkaç yıl önce Bündchen’in ilişkilerinden memnun olmadığını söylemişti. O sırada Brady, süper modelin aile için üzerine düşeni yapmadığını hissettiğini de söylemişti.

En yaşlı aktif NFL oyuncusu olan Brady, karısının ev işlerini daha iyi idare ettiğini kabul etmesine rağmen, daha önce Amazon Prime Video’ya oynamaya devam edememesinin nedeni olarak emekli olma kararının değil de ailesinden dolayı olabileceğini söylemişti.

Brady, 55 yaşına kadar oynayabileceğini iddia ettikten sonra “Fiziksel bedenim sorun olmayacak. Sanırım öyle olacak, sadece ailemle olan hayatımı çok özlüyorum.”

Brady ve Bündchen, Ocak 2009’da nişanlanmadan önce Aralık 2006’da çıkmaya başladı. Bir ay sonra, 26 Şubat 2009’da evlendiler.