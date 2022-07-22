Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk denizde aşk yaşadı!

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Tolga Sarıtaş, sevgilisi Zeynep Mayruk Çeşme'de görüntülendi. Çift, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte bir plaja gitti.

DENİZİN İÇERİSİNDE KOYU SOHBET

Ünlü oyuncu, deniz içinde sevgilisiyle uzun soluklu sohbet etti. Daha sonra sohbete arkadaşları da dahil oldu.

"ÇOK ŞÜKÜR, İYİYİZ"

Öte yandan Sarıtaş, geçtiğimiz aylarda Mayruk ile ilişkisi hakkındaki sorulara "Çok şükür, iyiyiz." yanıtını vermişti.