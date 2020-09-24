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Tolga Karel Florida’da ev aldı!.

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı rolle hafızalara kazınan Tolga Karel, 2016 yılında Amerika'ya yerleşme kararı almıştı. Sarah Scott ile evlenip iki çocuk babası olan Karel, orada kurduğu işin batmasının ardından TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Çocuklarının geleceği için daha sakin bir hayat yaşamaya başlayan Karel, Florida'da ev aldı.

Magazin 24.09.2020, 16:26
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Tolga Karel Florida’da ev aldı!.

2005-2010 arası yayınlanan 'Yaprak Dökümü' ile şöhreti yakalayan Tolga Karel, 2016'da Sarah Scott ile evlenip ABD'ye yerleşmişti.

Karel "İyi teklif gelirse dönerim" diyordu. Ancak ABD'de yaşamaya devam etme kararı aldı.

Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınmış, 2018'de ise aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.

Eski oyuncu yaptığı açıklamada "Çocuklarımızın geleceği ve daha sakin, huzurlu bir ortamda büyümeleri için Florida'da küçük bir sahil kasabasına yerleşeceğiz" dedi.

Florida'ya yerleşme hayali olan Tolga Karel dediğini yaptı. Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen eski oyuncu yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hayalindeki eve kavuştuğunu söyleyen Karel, 'Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürlerhayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alınteri boşuna değilmiş!Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için...'

Yorumlar (1)
BNTÖ (bize ne terör örgütü) 1 saat önce
bize ne
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