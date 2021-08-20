Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı

Ünlü isimler, kendi hayatları kadar aileleri ile de konuşuluyor. Güzelliği ve formunu koruması nedeniyle beğenilen isimler arasında yer alan ünlü manken ve oyuncu Çağla Şıkel'in bir şirkette pazarlama müdürü olarak görev yapan ablasını görenler de şaşkınlığını gizleyemedi. İki kardeşin birbirlerine benzerlikleri gözden kaçmadı.

"ESTETİKSİZ ÇAĞLA"

Çağla Şıkel'in ablasına benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları, "İkiz gibisiniz", "Saçlarınız siyah olsa aynısınız" ve "Estetiksiz Çağla" yorumlarında bulundu.

BERNA ŞIKEL KİMDİR?

Şu sıralar bir şirkette pazarlama müdürlüğü yapan Berna Şıkel, bir dönem Jolly Joker'de solist olarak sahne almıştır. İstanbul'da dünyaya gelmiştir, baba tarafından aslen Kars Azerbaycan Türklerinden, anne tarafından ise Adana'lıdır. Manken, model, oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel kız kardeşidir.