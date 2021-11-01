TİMUR SAVCI “Meryem’in yaptığı şımarıklıktı”

Muhteşem Yüzyıl’ın başrolü Hürrem Sultan’ı canlandıran Meryem Uzerli’nin “tükenmişlik sendromuyla” aniden diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık, şımarıklık olduğunu düşünen Timur Savcı, “Meryem’in diziyi bırakması bana da sürpriz oldu. Bu durumlarda seri katil soğukkanlılığım var. Meryem’in abisi araya girdi, başkaları araya girmeye çalıştı ama bitti dedim. Geri dönüşü yoktu artık” dedi.

Çocuklarıyla ilgili konuşurken göz yaşlarını tutamayan Timur Savcı’nın ortaokul çağlarında sarımsak satarak başladığı iş hayatında adım adım yükselerek bugüne gelişinin hikayesini, başarılarını, başarısızlıklarını, hayata bakışını anlattığı sohbetin tamamını, Simge Fıstıkoğlu'nun youtube kanalında “Hayat Okulu”nda izleyebilirsiniz.