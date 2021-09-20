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Tiktok fenomeni Yaren Alaca kimdir?

Tiktok fenomeni olan Yaren Alaca, Bursa da dünyaya gelmiştir. Birbirinden profesyonel tiktoklar çeken Yaren Alaca, 29 mayıs 2003 doğumludur. Aslen Yugoslav göçmeni olan Yaren Alaca, şuan da İstanbul’da Cemre Solmaz, Merve Yalçın, Berke Juan ve Kürşat Jaun ile birlikte aynı evde yaşamaktadırlar. Bir çok kez beraber tiktok çektikleri bu kişilerle arası gayet iyidir. Sürekli olarak gençlere hitap eden ve güzel içerikler üreten Yaren Alaca 18 yaşındadır.

Magazin 20.09.2021, 22:33
Tiktok fenomeni Yaren Alaca kimdir?

Yaren Alaca Kaç Yaşında?

Tiktok da 3 milyondan fazla takipçiye sahip olan Yaren Alaca, Yugoslav göçmeni aynı zaman da Bursa’lıdır. Yaren Alaca yani 18 yaşındadır. 29 mayıs 2003 yılında Bursa da doğan Yaren Alaca, son derece başarılı ve sevecen tiktoklar da çekmektedir.

Yaren Alaca Hakkında Ayrıntılı Bilgiler

Yaren Alaca Kaç Yaşında? = 18 yaşında

Yaren Alaca Doğum Tarihi Nedir? = 23 mayıs 2003

Yaren Alaca Kilo = 52

Yaren Alaca Boyu Kaç? = 1.73 cm

Yaren Alaca Nereli? = Bursa Doğumlu (Yugoslav Göçmeni)

Yaren Alaca Mesleği Nedir? = Sosyal Medya Fenomeni

Yaren Alaca Sevgili Kim? =  Bir dönem adı Youtuber Enes Batur ile anılmıştı 

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