Tiktok fenomeni Yaren Alaca kimdir?

Yaren Alaca Kaç Yaşında?

Tiktok da 3 milyondan fazla takipçiye sahip olan Yaren Alaca, Yugoslav göçmeni aynı zaman da Bursa’lıdır. Yaren Alaca yani 18 yaşındadır. 29 mayıs 2003 yılında Bursa da doğan Yaren Alaca, son derece başarılı ve sevecen tiktoklar da çekmektedir.

Yaren Alaca Hakkında Ayrıntılı Bilgiler

Yaren Alaca Kaç Yaşında? = 18 yaşında

Yaren Alaca Doğum Tarihi Nedir? = 23 mayıs 2003

Yaren Alaca Kilo = 52

Yaren Alaca Boyu Kaç? = 1.73 cm

Yaren Alaca Nereli? = Bursa Doğumlu (Yugoslav Göçmeni)

Yaren Alaca Mesleği Nedir? = Sosyal Medya Fenomeni

Yaren Alaca Sevgili Kim? = Bir dönem adı Youtuber Enes Batur ile anılmıştı