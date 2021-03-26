Teşkilat'ta heyecan dinmiyor!

SERDAR ARTIK ZAYED FADİ’NİN YOK EDİLECEKLER LİSTESİNDE!



Ekibin operasyonu ile planları bozulan Zayed Fadi intikam almak istiyor. Fadi, Serdar’ı da yok edilecekler listesinin başına yerleştiriyor! Serdar’ın Berlin’den çıkıp çıkmadığını öğrenmek için adamlarını seferber ediyor. Serdar ise Fadi ve adamlarını Berlin’i terk ettiğine inandırıyor. Ekip elde ettiği istihbaratla Fadi’nin provokasyonlarını önlemek için harekete geçiyor.



Serdar ve ekibin Berlin’i terk etmeyerek tüm planları alt üst etmesi, Ceren’i zor duruma sokuyor. Ceren, artık kendini Fadi’ye yeniden kanıtlamak zorunda.





NEO-NAZİLERDEN TÜRKLERE KARŞI BÜYÜK OYUN



Fadi’nin adamlarının desteği ile Neo-Nazi grupları Berlin’de gurbetçi Türklere saldırıyor. Ekip bu saldırıların önüne geçmek için tehlikeli bir oyun kuruyor. Serdar farklı bir kimlikle Neo-Nazilerin içine sızıyor.



Serdar bu zorlu görevde geçmiş travmalarının etkisinde kalıyor. Gurbetçi Türklere karşı provokasyonlara engel olmaya çalışan ekip, uluslar arası bir krizin içine sürükleniyor.



Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl’ün yer aldığı Teşkilat’ın yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın yapıyor.



Teşkilat 28 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de TRT 1 ‘de…