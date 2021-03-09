Teşkilat sosyal medya gündeminde de birinci oldu

Dizinin bu başarısını ve ilk bölümde yaşananları Milliyet gazetesi yazarlarından Sina Koloğlu da köşesine taşıdı. Koloğlu'nun "Teşkilat: Bir yaşayan ülke dizisi" başlıklı yazısı şöyle:



"Orta Doğu coğrafyasının istihbarat dizisini çekmek için elinde yaşanmış en zengin malzemesi olan ülkelerin başında gelir Türkiye. Bunu bir diziye dökecek güçlü bir sektörü de var. ‘Kurtlar Vadisi’ (Özellikle ilk bölümleri) en çarpıcı örnek olarak bir kenara yazıldı. Denemeler oldu. İstenilen izlenme yakalanamadı. ‘Teşkilat’ en son örneği. Reytingler konusunda sorunu olacağını zannetmiyorum. Uzun bir süre birinci gider. ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ izleyen ‘Teşkilat’ı da izlemeye devam edecek.