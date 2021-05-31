Teşkilat dizisi 14. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Teşkilat sezon finalinde Hakkı Dayı ve Pınar'a ne olacak?
TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 14. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sezon finali yapacak olan Teşkilat'ın yeni bölümünde, Fadi'yi götüren MİT'in özel ekibinin bulunduğu araç, ekipte yer alan ancak Fadi'ye çalıştığı ortaya çıkan bir kişinin şoförü öldürmesiyle kaza yapıyor. Zehra kurtulurken, araçta sıkışan Pınar'ı ise Hakkı Dayı kurtarmaya çalışıyor. Ancak minibüs Zehra'nın gözleri önünde havaya uçuyor. Peki Hakkı Dayı ve Pınar ölüyor mu?
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizis, 6 Haziran Pazar akşamı ekrana gelecek 14. bölümüyle sezon finali yapacak. Teşkilat dizisinin sezon finali bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.
Teşkilat dizisinde Fadi avukatıyla görüştürülmek için gizlice yola çıkarıldı. Zehra, Pınar ve Hakkı Dayı'nın araçta olan Fadi, Berlin uçağının kaçırılacağını ve uçakla MİT binasına saldırı yapacaklarını açıkladı.
O sırada ise minibüste bulunan ve ekibe ihanet eden bir kişi silahını çıkararak araç sürücüsünü öldürdü. Kontrolü kaybeden minibüs yoldan çıkarak kaza yaptı.
HAKKI DAYI VE PINAR'A NE OLACAK?
Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanında ise araçtaki hain Fadi'yi kaçırıyor. Zehra dışarı çıkmayı başarıyor. Ancak Zehra ile Fadi'nin adamları arasında çatışma çıkıyor. Hakkı Dayı ile Pınar ise araçta mahsur kaldı. Minibüs Zehra'nın gözleri önünde havaya uçuyor. Araçta bulunan Hakkı Dayı ile Pınar'e ne olduğu ise dizinin hayranlarını meraklandırdı.