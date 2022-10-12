Televizyon dizisi Kardeşlerim'in oyuncuları Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert birlikte olduklarını açıkladı!

Başrollerini Su Burcu Yazgı, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak, Celil Nalçakan, Fadik Sevin ve Simge Selçuk gibi isimlerin başrolünü paylaştığı ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in setinden aşk çıktı. Dizinin genç oyuncuları Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert aşk yaşamaya başladı.

İLİŞKİSİNİ İLAN ETTİ

Dizide aynı lisede okuyan iki sevgiliyi oynayan Koçak ve Cömert'in sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Koçak'ın doğum günü için Instagram hesabından romantik bir paylaşım yapan Cömert, ilişkisini de ilan etti. Güzel oyuncu, paylaşımına "İyi ki doğdun. Yanımda olduğun için çok şanslıyım. Hep böyle güldüğümüz daha da güzel günlerimiz olsun. Başarılarımıza devam. Benim için çok değerlisin" notunu yazdı.