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Tekirdağ’da Ziynet Sali rüzgarı esti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 56’ncı Uluslararası Kiraz Festivalinde konser veren Ziynet Sali sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Magazin 11.06.2022, 01:08
Tekirdağ’da Ziynet Sali rüzgarı esti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 56’ncı Uluslararası Kiraz Festivalinde konser veren Ziynet Sali sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri çerçevesinde Sanatçı Ziynet Sali, ilçede bulunan sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluşarak konser verdi. Sali hayranları konserden saatler önce alana gelerek yerlerini doldurdu. Gece boyunca hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Sali’nin şarkılarına zaman zaman hayranları da eşlik etti. Sali, gece boyunca birbirinden güzel şarkılarını seslendirirken, konserde sahneye çıkan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Sanatçı Ziynet Sali’ye, plaket ile çiçek hediye etti.

Konser alanını dolduran binlerce vatandaş dron ile havadan görüntülendi.

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