'Taşıyıcı anne' yöntemiyle çocuk sahibi olmuştu: Amber Heard bebeğiyle video paylaştı

Amber Heard, bu yıl taşıyıcı anne aracılığıyla ilk çocuğuna gizlice sahip olduğunu açıkladıktan bir hafta sonra, kendisini kızı Oonagh Paige'le zaman geçirirken gösteren bir Instagram videosu yayımladı.

Yeni videoda Heard'ün yeşil bir meyve suyunu tadarak içindekileri tahmin ettiği görülüyor:

Kızına iki isim vermeyi tercih eden Amber Heard, Paige’nin yanına Oonagh adını ekledi. Bebeğine verdi bu isim İrlanda dilinde “kuzu” anlamına geliyor.

Ünlü yıldız Amber Heard, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından hayranlarına sürpriz bir şekilde kızı olduğu haberini duyurmuştu.

Bebeğiyle birlikte çekildiği fotoğrafını yayınlayan Amber Heard, duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

Bu haberi paylaştığım için çok heyecanlıyım. Yıllar önce bir çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımda yapmak istedim. Kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmenin biz bayanlat için ne kadar radikal olduğunu şimdi anlıyorum.

“Umarım beşik almak için yüzük istememenin normalleştiği bir noktaya geliriz” diyen Amber Heard, sözlerine şu şekilde devam etti:

Bir yanım özel hayatımın kimseyi ilgilendirmediğini savunmak istiyor. Ayrıca işimin doğasının beni bunu kontrol altına almaya zorladığını biliyorum. Kızım 8 Nisan 2021’de doğdu. Adı Oonagh Paige Heard. O, hayatımın geri kalanının başlangıcı.