Tasarımları ile adını dünyaya duyurdu

Yaptığı tasarımlarla adını dünyaya duyurup çeşitli ödüller alan modacı Abdulselam Dalmış’ın tasarımları, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde yoğun talep alıyor.

Çeşitli markalar altında çalıştıktan sonra kendi moda markasını oluşturmak için girişimlerde bulunan Dalmış, Rimena giyimi kurdu. Markasını kısa sürede dünyaya duyuran Dalmış, Amerikalı ünlü model Zuleyka Rivera, Gabriela Jirackova gibi dünyaca ünlü modellerin kıyafetlerini tasarladı. Türkiye’de birçok manken ve oyuncu ile çalışan Dalmış, popüler dizilerin de modacılığını yaptı. Türkiye’yi dünyada temsil eden Dalmış’ın tasarımları en çok Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde ilgiyle karşılanıyor.

Tasarımlarıyla 29 Mart 2022’da Ankara’da moda tasarım ödülüne layık görülen Dalmış, çalışmalarında çevresinden ilham aldığını ve kısa sürede kendi markasını ortaya çıkardığını söyledi. Abdulselam Dalmış, "Birçok modacı ile çalışma fırsatı buldum. İlk başlarda kendi markamı ortaya çıkarma gibi bir düşüncem yoktu. Sonraları tasarımları kendi markamla çıkarmak istedim ve Rimena’yı kurdum. Rimena markasıyla Amerikalı ünlü model Zuleyka Rivera, Gabriela Jirackova gibi dünyaca ünlü modellerin kıyafetlerini tasarladım. Türkiye’de birçok manken, sunucu ve oyuncu ile çalıştım. Dizilerin modacılığını gerçekleştirdim. Tasarımlarımla 29 Mart 2022’da Ankara’da moda tasarım, Tasarımlarıma devam ediyorum, en büyük amacım Türkiye’nin adını dünyada gururla duyurmak" dedi.