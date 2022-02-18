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Tarkan Geççek isimli şarkısı Türkiye'nin gündemine oturdu! Şarkının sözleri sosyal medyanın dilinde...

Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek'in sözleri ve klibi Türkiye'nin gündemine oturdu. Twitter'da Tarkan ve Geççek TT listesinde bir numara olurken, yüz binlerce paylaşım yapıldı. Megastar paylaştığı videoda "Belki biraz teselli eder, moral verir, umut olur dedim" diyerek şarkısını anlattı. Geççek şarkısında "Geççek geççek elbet bu da geççek. Her şeyin sonu var bu çilede bitçek" sözleri de yer aldı. İyi Parti Lideri Meral Akşener de "Çoğu gitti, az kaldı" notuyla Tarkan'ın şarkısını paylaştı.

Magazin 18.02.2022, 12:23 18.02.2022, 12:27
Tarkan Geççek isimli şarkısı Türkiye'nin gündemine oturdu! Şarkının sözleri sosyal medyanın dilinde...

Megastar Tarkan'ın son şarkısı Geççek'in klibi 17 Şubat Perşembe akşamı YouTube'da yayınlanmaya başladı. Megastar'ın Geççek isimli şarkısında, "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..." sözleri yer aldı. Tarkan'ın şarkısı siyasilerin de gündemin de yer aldı. Twitter'da Tarkan ve Geççek etiketleriyle ise yüz binlerce paylaşım yapıldı.

GEÇÇEK SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULAN KONU OLDU

Tarkan'ın uzun süredir merakla beklenen yeni şarkısı Geççek müzikseverle buluştu. Tarkan'ın Geççek şarkısının sözleri sosyal medyada viral oldu. YouTube üzerinden yayınlanan klip kısa sürede trendler listesine girdi.

"MORAL VERİR, UMUT OLUR..."

Yeni şarkısının yayınından önce YouTube'da video paylaşan Tarkan, Geççek'i neden yazdığını açıkladı. Tarkan, "Bundan bir yıl kadar önce ruh halimim hiç de iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi, pandemi gibi şeyler beni çok olumsuz etkiliyordu. O anlarda içimde bir melodi ve söz yankılandı. Hepimize çok iyi gelecek bir şarkı yazmak istedim. Kimbilir belki biraz teselli eder, moral verir, umut olur dedim. Dilerim ki hepimize iyi gelir Geççek" dedi.

MERAL AKŞENER'DEN TARKAN PAYLAŞIMI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tarkan'ın paylaşımını alıntılayarak Twitter hesabından paylaştı. Akşener paylaşımına "Çoğu gitti, az kaldı" notunu yazdı.

İŞTE TARKAN'IN ŞARKISI GEÇÇEK'İN SÖZLERİ

"Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim"

#tarkan #geççek #megastar
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