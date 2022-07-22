Tarkan'dan yaz sürprizi: 'Yap Bi Güzellik' şimdi yayında! İlk dinlemek için tıkla...
Megastar Tarkan, yeni şarkısı “YAP Bİ GÜZELLİK” ile 22 Temmuz’da tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak sevenleriyle buluştu.
Yapımcılığını Doğan Music Company’nin üstlendiği yeni şarkının sözleri Tarkan’a, müziği ise Tarkan ve Ozan Çolakoğlu’na ait.
Tüm dijital platformlarda eş zamanlı olarak yayına alınacak klibin çekimleri İstanbul’da iki günde tamamlandı. Trendyol’un da katkılarıyla gerçekleştirilen klibin yönetmenliğini İrfan Yıldırım, yapımcılığını ise Neptune Film üstlendi.
YAP Bİ GÜZELLİK
Koyunca geceleri başımı yastığa
Uyku düşman kesiliyor bana
Paramparça dağıldım
Toplayamadım bir daha
Olamadık ki hakim şu dilimize
Gölge ettik saadetimize
Gittin ya öfkenle kol kola
O an yıkıldım yere
Sen de üzülüyorsun biliyorum
Pişmansın ama
Geri adım attıramıyorsun gururuna
Yap bi güzellik be
Gel kon hadi kalbime
Dön kavuşalım, öp barışalım
Kumrular gibi yine koklaşalım
Affedelim gitsin
Bu ayrılık bitsin
Tatlı tatlı gel konuşalım
Gel de aşkın gönlünü alalım
Dön kavuşalım
Öp barışalım
Tatlı tatlı gel konuşalım
Dön kavuşalım
Öp barışalım
Gel de aşkın gönlünü alalım