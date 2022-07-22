Tarkan'dan yaz sürprizi: Yap Bi Güzellik

Yapımcılığını Doğan Music Company’nin üstlendiği yeni şarkının sözleri Tarkan’a, müziği ise Tarkan ve Ozan Çolakoğlu’na ait.

Tüm dijital platformlarda eş zamanlı olarak yayına alınacak klibin çekimleri İstanbul’da iki günde tamamlandı. Trendyol’un da katkılarıyla gerçekleştirilen klibin yönetmenliğini İrfan Yıldırım, yapımcılığını ise Neptune Film üstlendi.

YAP Bİ GÜZELLİK

Koyunca geceleri başımı yastığa

Uyku düşman kesiliyor bana

Paramparça dağıldım

Toplayamadım bir daha

Olamadık ki hakim şu dilimize

Gölge ettik saadetimize

Gittin ya öfkenle kol kola

O an yıkıldım yere

Sen de üzülüyorsun biliyorum

Pişmansın ama

Geri adım attıramıyorsun gururuna

Yap bi güzellik be

Gel kon hadi kalbime

Dön kavuşalım, öp barışalım

Kumrular gibi yine koklaşalım

Affedelim gitsin

Bu ayrılık bitsin

Tatlı tatlı gel konuşalım

Gel de aşkın gönlünü alalım

Dön kavuşalım

Öp barışalım

Tatlı tatlı gel konuşalım

Dön kavuşalım

Öp barışalım

Gel de aşkın gönlünü alalım