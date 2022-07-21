Tarkan'dan ‘Yap Bi Güzellik’| yeni şarkısı çok konuşulacak...

Megastar Tarkan, geçtiğimiz şubat ayında çıkardığı Geççek şarkısıyla dinleyenleri mest etmiş şarkısıyla büyük yankı uyandırmıştı.

YENİ ŞARKISININ MÜJDESİNİ VERDİ

Ünlü şarkıcı Tarkan,i Instagram hesabından yaptığı paylaşımında "Yine geri sayım başladı, yine beni heyecanlar sardı" ifadelerine yer verdi.

GÖZLER 22 TEMMUZ'DA!

Tarkan’ın yeni şarkısı ‘Yap Bi Güzellik’ 22 Temmuz’da müzikseverlerle buluşacak.