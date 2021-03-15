Tarık Emir Tekin, evlilik sorularını cevapladı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tarık Emir Tekin, önceki gün sevgilisi Sofia ile birlikte annesi Şevval Sam’ı Cihangir’de ziyaret etti.

Bu sırada açık bir otoparkta karavanı üzerinde çizim yapan Sam, kendisine sürpriz yapan oğlu ve onun sevgilisiyle ayaküstü sohbet etti.

Tekin, evlilik sorularına, "Annemle tanışıyorlar, henüz 23 yaşındayım hiç düşünmüyorum" dedi.

Tarık Emir Tekin, Sam'ın 1993–1999 arasında evli kaldığı Beşiktaşlı eski futbolcu Metin Tekin ile birlikteliğinden dünyaya geldi.