Tarihi Taş Köprü Üzerinde Muhteşem bir Moda Haftası

Adana moda ve tasarım yönü ile yeni bir değer kazanıyor. Adana fashion week 19 – 20 Ekim 2022 tarihleri arasında Tarihi Taşköprü ve Adana Seyhan Otel de gerçekleşen muhteşem defilelerle moda ve sanat dünyasının önemli simalarını ağırladı.

Adana Fashion Week YD Medya Organizasyon kurucusu Yudum Dağparçası tarafından organize edilen ve aynı zamanda bir çok sosyal proje içermekte gençlere ve kadın girişimcilere destek olmaktadır.

Adana’nın yurt dışına tanıtımı ve Türk modasını tüm dünyada desteklemek ve geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır.

Ödüllü ünlü koreograf Asil Çağıl’ın koreografi ve sanat yönetmenliğini yaptığı sunuculuğunu ünlü model Duygu Çakmak'ın yaptığı baş manken Özge Ulusoy ve uluslar arası taçlı güzeller Zeliha Çal, Yağmur Ayaz, Açelya Kartal,Seviye İkbal Tulgar, Gamze Balım,Dilara Kurşun,Nazlıcan Erden, Derya Ekşioğlu, Melissa Aslan, Melisa İmrak, Melike Yalnız,Yanita Shmidt, Leena Shindondola, Tuğçe Tekin, Oğulşat Gagşalova, Rabia Hazır’ın üstelendiği muhteşem defilelerde,birbirinden güzel kıyafetleri Adanalı Moda severlere sergiledi.

20 Ekim Seyhan Otel’de Moda sergi alanları,satış stantları,Moda söyleşileri,defile,dans show ve ünlü sanatçı Kayra Kayan konseri ile Adana Fashion Week kapılarını kapattı.