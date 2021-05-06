Tarihi eser kaçakçısı KİM...

Kim Kardashian, İtalya'dan yasadışı bir şekilde ABD'ye götürülen Antik Roma dönemi heykeli nedeniyle dava edildi. 750 bin dolarlık bir tarihi eser sevkiyatına karışmakla suçlanan Kardashian, adının kullanıldığını söyleyerek iddiaları reddetti.

Birinci yüzyıla ait kireçtaşından yapılmış Antik Roma heykeli, ‘Myron Samian Athena'nın Parçası’ olarak tanımlanıyor.

Heykel, 2016’da Kim Kardashian ve Kanye West, Calabasas’taki evlerini yenilerken Los Angeles’a götürüldü, ancak gümrük yetkilileri tarafından ele geçirildi.

ABD hükümeti, geçen hafta Los Angeles’ta bir dava açtı. Mahkeme belgelerinde Kim Kardashian ile birlikte, evinin tasarımını gerçekleştiren Belçikalı ünlü antika sanat simsarı Axel Vervoordt’un da adı geçti

Kardashian’ın sözcüsü Daily Mail’e konuşarak, Kardashian’ın bu eserin kendi adına ithal edildiğinden haberi olmadığını söyledi. Sözcü, 'Kim, bu parçayı hiç satın almadı ve varlığından haberdar değildi” dedi.

Sözcü, Kardashian’ın adı kullanılarak heykelin yetkisiz bir şekilde getirildiğini düşündüklerini, heykelin kendilerine gelmediğini ve Kardashian’ın işlemden haberdar olmadığını söyledi.

Sözcü ayrıca, “Soruşturmaya yardım ediyoruz ve heykelin gerçek sahiplerine dönmesini umuyoruz” ifadesini kullandı.

Davada adı geçen Vervoordt ise herhangi bir açıklama yapmadı. Boşanma aşamasında olan Kardashian ve West çiftinin dört çocuğuyla birlikte yaşadığı West California’daki evlerini tasarlayan Vervoordt, Kanye West ile Venedik’te bir tasarım fuarında tanıştı.

West, 2020’de bir mimarlık dergisine verdiği röportajda, “Onun yaptığı işleri gördüğümde bu adam Batman’in evini tasarlayabilirdi diye düşündüm” demişti.