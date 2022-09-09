Tan Taşçı’ya Bursa’da şaşırtan hediye

Romantik şarkıların prensi olarak bilinen Tan Taşçı, Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Bursalı bir hayranının "Sizi uçuracağım" diyerek verdiği hediye kutu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen sanatçı "Allah’ım inşallah düşündüğüm gibi bir uçmaktır" diyerek esprili bir yanıt verdi.

Tan Taşçı, Bursa’da sahne aldı. İki gün kapalı gişe konser veren Taşçı, Bursa dinleyicisinden yoğun ilgi gördü. Bir hayranının kendisine "Sizi uçuracağım" diyerek seslenmesi üzerine ünlü sanatçı şaşkınlığını gizleyemedi. Taşçı, "Sizi uçuracağım, diyerek getirdi." diyerek gülümsedi. Hayranının ona hediyesini anlatmasını üzerine ise Taşçı, "Tamam söz veriyorum uçacağız Bursa’da. Allah’ım inşallah düşündüğüm gibi bir uçmaktır" diyerek esprili bir yanıt verdi.

Sevilen şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendiren Tan Taşçı, 2 saatlik performansı boyunca Bursalılara keyifli anlar yaşattı. Son dönemlerde bir kez daha popülerleşen ’Yalan’ adlı şarkısını repertuvarının en sonuna saklayan Tan, dinleyicilerinden gelen yoğun istekler sonrası okuduğu şarkıyla büyük beğeni topladı.

Sahnedeki duruşu ve sempatik tavırlarıyla gönüllere dokunan Tan Taşçı, gördüğü ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirerek Bursalılara teşekkür etti.