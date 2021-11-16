Tan Tarkanı rekor kırarak geçti!

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Tan Taşçı, Harbiye Açıkhava konserler serisinin sonuncusu için geçtiğimiz akşam sahneye çıktı.

16'ncı konserinde sevenleriyle buluşan 88 ve 550 TL arasında fiyatlarla satışa çıkan biletleri kısa sürede tükendi.

Posta'nın haberine göre Taşçı, 15 konserle Megastar Tarkan'a ait olan bir sezonda Harbiye Açıkhava'da en çok konser verme rekorunu egale etti.