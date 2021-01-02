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Tamer Karadağlı'yı hiç böyle görmediniz!
Yılların efsanesi yeni dizisiyle adeta farklı biri olacak! Paylaşımı çok konuşuldu. "Bu asla o olamaz" yorumları sosyal medyada sıkça yapıldı. Çocuklar Duymasın dizisinde Abidin Haluk Çetinoğlu karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Tamer Karadağlı yeni projesiyle ekranlara dönüyor. Tamer Karadağlı yeni yıla günler kala izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Savaşçı dizisinde Göktürk Albay karakterine hayat vereceğini duyurdu. Karadağlı'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken diziye katılacağı gün hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Karadağlı yeni dizisinde fırtınalar estirmeye devam edecek.
Magazin 02.01.2021, 15:56
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Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın Savaşçı dizisiyle ilgili paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. Karadağlı yeni projesiyle adeta farklı biri olacak. Çocuklar Duyması dizisinin yıldız ismi geri dönüyor. Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Haluk karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Tamer Karadağlı yeni yılda Savaşçı dizisiyle ekranlara merhaba diyecek. Ünlü oyuncu resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Tamer Karadağlı paylaşımında "Göktürk Albay geliyor... Bekleyin..." ifadelerini kullandı. Karadağlı'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
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