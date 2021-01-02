Tamer Karadağlı'yı hiç böyle görmediniz!

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın Savaşçı dizisiyle ilgili paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. Karadağlı yeni projesiyle adeta farklı biri olacak. Çocuklar Duyması dizisinin yıldız ismi geri dönüyor. Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Haluk karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Tamer Karadağlı yeni yılda Savaşçı dizisiyle ekranlara merhaba diyecek. Ünlü oyuncu resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Tamer Karadağlı paylaşımında "Göktürk Albay geliyor... Bekleyin..." ifadelerini kullandı. Karadağlı'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.