Tamer Karadağlı kimdir? Neden Gündem oldu ?

Bir dönemin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın ile tanınan Tamer Karadağlı 25 yaşındaki sevgilisi ile gündeme gelmişti. Eleştirilere yanıt veren Tamer Karadağlı bu kez Antalya Altın Portakal Film Festivali ile gündeme geldi. 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödül vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan olayın ardından Tamer Karadağlı’nın hayatı merak konusu oldu. Peki Tamer Karadağlı kimdir? Tamer Karadağlı kaç yaşında, nereli? Tamer Karadağlı neden gündem oldu? İşte Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında yaşanan olay…

TAMER KARADAĞLI NE YAPTI, NEDEN GÜNDEM OLDU?

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödül vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında gerginlik yaşandı.

Nihal Yalçın, ödül konuşmasını bitirmeden ödülünü eline veren Tamer Karadağlı'ya, " 'Artık sus' mu diyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Yalçın'ın sözleri üzerine Karadağlı, "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını verdi.

Ödül töreni sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nihal Yalçın ise, "Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin. Bu gece benim gecem" ifadelerini kullandı.

Tamer Karadağlı: Ne izin alırım, ne hesap veririm

Tamer Karadağlı, konuyla ilgili “Bu yaşıma geldikten sonra kimseden ne izin alırım ne de kimseye hesap veririm. Sonuçta kanun dışı ya da çok kötü bir şey yapmıyorum. Ben nasıl ki insanların özel hayatıyla ilgili yorum yapmıyorsam, başkalarının da benim hayatımla ilgili konuşmaya hakkı yok. 25 yaşında biriyle beraber olmanın tartışılacak bir yanı da yok. Kimseyi de ilgilendirmez zaten” dedi.

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

24 Mayıs 1967 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Tamer Karadağlı aslen Kars Sarıkamışlıdır, ayrıca Azerbaycan kökenlidir.