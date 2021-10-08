Tamer Karadağlı Çocuklar Duymasın'dan Ayrılmadığı İçin Yıllar Sonra Pişmanlığını Dile Getirdi
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan "Çocuklar Duymasın"da hayat verdiği 'Haluk' karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşayan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, her açıklamasıyla magazin gündemini sallamayı başarıyor. Karadağlı son olarak "Dur Bir Dinle" programına konuk oldu. Programda genç meslektaşlarıyla ilgili eleştirilerde bulunan ünlü oyuncu, "Çocuklar Duymasın" ve partneri Pınar Altuğ hakkında yaptığı itirafla da çok konuşuldu. İşte Tamer Karadağlı'nın açıklamaları...
54 yaşındaki ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, YouTube'da yayınlanan "Dur Bir Dinle" programına konuk oldu. Oyuncu, programda genç meslektaşlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu:
"Şimdiki oyuncuların hepsi birbirine benziyor. Bana çok inandırıcı gelmiyorlar. Ben bir role hazırlanırken bu adam nasıl yetişmiştir, nasıl giyinir, nasıl bir saat takar hepsini düşünürüm. Şimdi dizilerde bütün kızlar neredeyse aynı bakıyor. Bütün jönler kirli sakallı. Holding sahibini oynuyor ama kirli sakallı. Türkiye'deki holding sahiplerinden hiçbirini öyle görmedim. O yüzden belki de onları tanımıyorum. Benim bir role hazırlanırken kilo almam, kilo vermem, saçımı kazıtmam o yüzden farklı geliyor. Hepsi, mesleğe saygıyla alakalı."
'KEŞKE BEN DE AYRILSAYDIM'
Tamer Karadağlı'nın "Çocuklar Duymasın"daki partneri Pınar Altuğ, hakkında aldatma haberleri çıkınca diziden ayrılmıştı. Karadağlı, o dönemle ilgili bir itirafta bulundu:
"Pınar'a da söyledim, 'Keşke sen ayrıldığında ben de ayrılsaydım' dedim. O her zaman içimde bir acı oldu. Olması gereken oydu. Ama o zamanki şartlar, televizyonculuk farklıydı."
Çocuklar Duymasın dizisi yayın hayatına 2002 yılında başladı. 464 bölüm yayınlanan dizi, 2019'da son kez ekrana geldi.