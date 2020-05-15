Survivor’dan elenen yarışmacılar Türkiye’ye döndü!

Survivor 2020 yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı'nın ekibinin bir kısmı, yarışmadan elenenler ve bölgedeki Türkler, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'a geldi. Türkiye'ye dönenler, 14 günlük karantina için Maltepe’de bulunan Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi.