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Survivor’dan elenen yarışmacılar Türkiye’ye döndü!

Survivor 2020 yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı'nın ekibinin bir kısmı, yarışmadan elenenler ve bölgedeki Türkler, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'a geldi. Türkiye'ye dönenler, 14 günlük karantina için Maltepe’de bulunan Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Survivor’dan elenen yarışmacılar Türkiye’ye döndü!

Survivor 2020 yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı'nın ekibinin bir kısmı, yarışmadan elenenler ve bölgedeki Türkler, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'a geldi. Türkiye'ye dönenler, 14 günlük karantina için Maltepe’de bulunan Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi.

15 Mayıs 2020 Cuma 13:59
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Survivor’dan elenen yarışmacılar Türkiye’ye döndü!

Survivor'da elenen isimler ile programda görev alan bir grup kişi ve bölgedeki Türk vatandaşları, THY’ye ait uçakla İstanbul’a geldi.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Yolcular, 14 günlük karantina için Maltepe'de bulunan Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’na getirildi.

5 otobüs ve yaklaşık 113 yolcunun bulunduğu ekibe polis araçları eşlik etti.

Saat 20.00 sıralarında yurda gelen ekip, otobüslerden valizlerini alıp odalarına çıktı.

Acun Ilıcalı, Küba'da, Bahamalar'da, Karayip Adaları'nda, Cayman Adaları'nda mahsur kalan Türkleri özel uçağı ile Dominik'te toplamıştı.

ACUN ILICALI DÖNMEDİ

Acun Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı açılamada Türkiye’ye dönmeyeceğini söylemişti.

Ilıcalı, “Türkiye'ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye'ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı” ifadelerini kullanmıştı.

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