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Survivor yarışmacıları, gözyaşlarına boğuldu...

Survivor 2020'nin yarışmacıları, ada konseyinde Anneler Günü'ne özel olarak annelerinden gelen videoları izledi. Aile özlemi çeken Ünlüler ve Gönüllüler, karşılarında annelerini görünce gözyaşlarına boğuldu.

Survivor yarışmacıları, gözyaşlarına boğuldu...

Survivor 2020'nin yarışmacıları, ada konseyinde Anneler Günü'ne özel olarak annelerinden gelen videoları izledi. Aile özlemi çeken Ünlüler ve Gönüllüler, karşılarında annelerini görünce gözyaşlarına boğuldu.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:57
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Survivor yarışmacıları, gözyaşlarına boğuldu...

ANNELERİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Anneler Günü'ne özel olarak yapılan sürprizde Ünlüler ve Gönüllüler takımının anneleri çocukları için özel bir video çekti. Her mesaj yarışmacılar tarafından alkışlanırken ada konseyinde bazı yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anların yaşandığı Survivor'da Gönüllüler ve Ünlüler annelerini görme heyecanı yaşadı.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kaybetti ve aday olarak Berkan'ı çıkardı. İkinci dokunulmazlık oyununu ise Ünlüler takımı kaybederek Mert'in adını yazdı.

Son Güncelleme: 11.05.2020 15:01
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