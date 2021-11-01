Survivor Turabi Çamkıran iyice abarttı!

Survivor yarışmasına damga vuran ve iki defa birinci olan, Turbo Turabi lakaplı Turabi Çamkıran, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Şu sıralar Amerika'da olan Turabi, havuzda kadınlarla birlikte çekilen fotoğrafını paylaştı.

Ünlü isme kısa sürede binlerce beğeni gelirken, takipçileri Turabi Çamkıran'ın paylaşımı dünyaca ünlü fenomen Dan Bilzerian'a benzetti.

Turabi, Türkiye'dekilerin yanı sıra Amerika'da yayınlanan Survivor'da da birinci olarak 750.000 dolar kazanmıştı.