Survivor şampiyonu Turbo Turabi, Cadılar Bayramı paylaşımıyla olay oldu

Survivor yarışmasına damga vuran ve iki defa birinci olan, Turbo Turabi lakaplı Turabi Çamkıran, son paylaşımıyla gündeme oturdu!

Şu sıralar Amerika'da olan Turabi, Cadılar Bayramı kostümüyle verdiği pozlar ile sosyal medyada gündem oldu.

Takipçilerini ikiye bölen Turabi, bir kısım tarafından eleştirilirken, bir kısım tarafından da 'seksi' bulundu.