Survivor Nisa eleştirileri gelince Danla Bilic isyan etti! Survivor Nisa ise ruh ikizini buldu!

Dominik Cumhuriyeti'nde 5 ay boyunca son sürat yarışmaya devam eden Survivor Nisa Bölükbaşı hakkında haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul'a dönen Nisa Bölükbaşı, yakın dostu Survivor Cemal Can ile görüşmeden ülkesine dönmüştü. Öte yandan Danla Bilic'e yine sosyal medyada gelen eleştiriler nedeniyle Danla Bilic isyan etti. İşte Survivor Nisa hakkındaki son gelişmeler...

Survivor programına katılmadan önce Cemal Can Canseven ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in dostlukları biliniyordu. Yarışma boyunca yakın dostu Cemal Can'a sosyal medya üzerinden ve SMS göndererek destek olan Danla Bilic Survivor'un sıkı takipçisiydi.

Survivor programında kaldığı 5 ay boyunca sık sık arkadaşından söz eden Cemal Can ödül oyunlarını kazandığında da hakkını Danla Bilic'ten yana kullanmayı tercih etmişti. Galataport'ta gerçekleşen büyük final için Çeşme tatilini yarıda kesen Danla Bilic büyük bir heyecanla Cemal Can'ın şampiyon olmasını izlemişti. Survivor programının bitmesinin ardından yapılan eleştirileri yersiz bulduğunu ifade eden sosyal medya fenomeni bu sefer sert tepki gösterdi.

'SURVİVOR BİTTİ'

Survivor yarışmasının final yapmasıyla beraber Cemal Can'ın şampiyonluğunu kutlayan Danla Bilic sosyal medya hesabından Survivor üzerinden kendisine yapılan eleştirilere itiraz etti. Survivor finalistleri Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı arasında süren SMS rekabetinde Danla Bilic'in gönderdiği mesajlar Barış Murat Yağcı'nın fanları tarafından çok eleştirilmişti. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara karşı sessizliğini koruyan güzel fenomen bu sefer fena patladı.

Survivor yarışması boyunca aralarından su sızmayan Cemal Can ve Nisa'nın programın finalinden sonra görüşmemesi hayranlarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. İkilinin arasına giren kara kedinin Danla Bilic olduğu söylenmişti. Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can Canseven küslüğünün nedeni olarak gösterilen Danla Bilic, "Survivor bitti ve ben Survivor yarışmacısı değilim. Beni bir salın" diyerek sitemini iletti.

Dominik Cumhuriyeti'nde 5 ay boyunca yarışan Nisa Bölükbaşı programın finali için bir süre İstanbul'da kalmayı seçmişti. İstanbul'da olduğu süre boyunca yarışmacı arkadaşlarıyla gerginlik yaşayan Nisa Bölükbaşı olumsuz eleştirilerden uzaklaşmak adına Prag'ın yolunu tutmuştu. Bir süre Prag'da zaman geçiren Nisa yeniden soluğu İstanbul'da almıştı. İstanbul'da yalnızca Barış Murat Yağcı ile görüşen Nisa Bölükbaşı'nın yakın dostu Cemal Can'la görüşmeden bir kez daha ülkesine dönmesi hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Cemal Can'la aralarına kara kedi giren Nisa Bölükbaşı hakkında ortaya atılan iddialara sessiz kalmayı seçerken İstanbul'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çekti. İş görüşmesi için İstanbul'a geldiği söylenen Nisa Bölükbaşı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ruh ikizini sevenleriyle tanıştırdı.

RUH İKİZİ TANIDIK BİR İSİM ÇIKTI

Nisa Bölükbaşı İstanbul ziyaretinde efsane futbolcu Ahmet Dursun'un eşi Asena Dursun ile görüştü. Ahmet ve Asena Dursun çiftinin kızları Lidya Alina Dursun ile Nisa Bölükbaşı arasındaki benzerlik anne tarafından 'ruh ikizi' olarak yorumlandı. Asena Dursun'un çektiği fotoğrafı Survivor Nisa kendi hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Nisa Bölükbaşı ve Lidya Alina Dursun'un aynı mimikleri yaparak poz vermesi anne Asena Dursun'u kahkahalara boğdu.