Survivor finalisti Poyraz, yeni imajıyla şaşırttı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde özel gereksinimli meslek lisesi öğrencilerine mutfak yaptırabilmek için bir yardım konseri düzenlendi. Konserde şarkı söyleyen geçtiğimiz yılın Survivor finalisti Poyraz, yeni saç stili ile şaşırttı.

Bodrum’da müzisyen Pınar Selin’in girişimleri bir araya gelen 30 işletme sahibi, ilçede eğitim gören aşçılık öğrencilerinin mutfak ihtiyacı için sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bodrumlu işletme sahipleri, düzenlenen yardım konserinde sahneye çıkıp şarkı söyledi.

Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır da etkinlikte sahneye çıkan isimlerdendi. “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü seslendiren Çakır’ın sahne performansı beğeni topladı.

Yardım konserinde geçen yılın Survivor finalisti Poyraz da bir eser seslendirdi. Sarıya boyattığı yeni saçları ile dikkati çeken Yiğit Alp Poyraz, babası ile birlikte “Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz” adlı türküyü seslendirdi. Yoğun alkış alan Poyraz yaptığı açıklamada “Bugün burada olmak, babamla birlikte güzel bir amaç uğruna şarkı söylemek bizim için çok güzel. Buradaki insanlar çok güzel. Sizin sayenizde, iyi insanlar sayesinde dünya güzelleşecek. Herkese teşekkürler” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise “Bir başkadır benim memleketim” isimli şarkıyı seslendirdi. Aras, yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

“Bodrum’da bu iyilik meselesi çok büyük bir olay. Bu büyük dayanışmayı yangınlarda da gördük. Burada bu konuda büyük bir sinerji var. Pınar’ın bugün burada yaptığı ilk değil, daha önce de çok çalışmalar yaptı ama son da olmayacak, devam edeceğiz. Bu işler beraber olursak çok güzel oluyor. Hep beraber Bodrum için çalışıyoruz.”