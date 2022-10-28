Survivor Efsanesi Taner Tolga Tarlacı Cezaevinde İntihara Kalkıştı

2011 yılında katıldığı Survivor yarışmasında değişik hareketleriyle kısa sürede ilgiyi üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı, daha sonra karıştığı suçlar nedeniyle Türkiye'den kaçmıştı. Güney Kıbrıs'ta yaptığı canlı yayınlar ile Acun Ilıcalı'ya küfür ettiği için hapis cezasına çarptırılan Tarlacı, gasp suçundan Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde tutuluyordu.

BİLEKLERİNİ KESTİ!

Survivor'ın eski yıldızı cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu ve son anda gardiyanlar tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Bileklerini kesen ve son anda Rum gardiyanlar tarafından fark edilen Tarlacı'ya ilk müdahaleyi cezaevi doktoru yaptı ve iki gün müşahede altında tutuldu. Tarlacı, iki günlük müşahede sonrası tekrar koğuşuna bırakıldı. Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Taner Tolga Tarlacı'nın, 2022'nin Haziran ayında kesici aletle gasp etme suçu sebebiyle cezaevine girdiği de ortaya çıkmıştı. Cezaevinde olduğu iddia edilen Tarlacı'nın kelepçeli son hali ise görenleri hayrete düşürmüştü.