Survivor'da kim elendi 6 Nisan? Konseyde ceza yağdı

Survivor'dan elenen isim yapılan oylama ile kesinlik kazandı. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da ünlülerde SMS birincisi olan Batuhan'ın adaylığının düşmesi nedeniyle Çağrı potaya giren son isim oldu. İsmail, Doğan, Sergen ve Çağrı'nın arasında geçen SMS mücadelesi sonunda Acun Ilıcalı en az oyu alarak adaya veda eden ismin Doğan olduğunu duyurdu. Diğer yandan yarışmacıların ada şartlarında motivesini arttıran iletişim oyununun sahibi bu hafta gönüllüler oldu. Kural ihlali yapan İlayda, Batuhan, Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu üç ödül oyunu cezası yaptırımı alırken Batuhan'ın tepkisi şaşkınlık yarattı.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Cumartesi akşamı yapılan seyirci oylamasına göre rakiplerinden daha az oy alarak Survivor 2021'e veda eden isim Doğan oldu.





Survivor'ın 13. haftasında SMS birincisi olan Batuhan'ın adaylığının düşmesi nedeniyle Batuhan isim vermedi. Onun yerine Çağrı potaya girdi. Adadan ayrılan Doğan üzgün olduğunu söyleyerek, duygularına hakim olamadı.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler takımı eleme konseyine çıktı. Cumartesi akşamı yapılan oylamada ilk eleme adayı İsmail ve Doğan oldu. Pazar akşamı ise Survivor'da eleme adayı Sergen ve Batuhan oldu



Ünlülerde Batuhan SMS birincisi olduğu için onun yerine aday olarak Çağrı çıktı.

SURVİVOR'DA SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU

Survivor’da 13. hafta SMS sıralaması belli oldu. Bu hafta ünlüler takımında SMS birincisi Batuhan, SMS ikincisi İsmail, üçüncüsü ise Merve oldu.



Ünlüler takımında SMS sonuncusu ise Melis olurken, potaya giren diğer bir isim olan Çağrı ise 4. sırada yer aldı.

KURAL İHLALİ YAPAN YARIŞMACILARA CEZA

Eleme konseyinde Acun Ilıcalı bu hafta sıra dışı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı ünlüler ve gönüllüler takımında Batuhan, İlayda, Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun kural dışı madde temin ettiklerini söyledi. Kendilerine söz hakkı verilen yarışmacılar hatalarını kabul ederek bir kez daha böyle bir durumun olmayacağını söyledi.



Hanzade'ye oyun öncesi yiyecek verdiği iddia edilen İlayda da yiyeceğini paylaştığını kabul ederek, bir daha bu durumun olmayacağını belirtti.

BATUHAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Batuhan ise bir içeceği çantasına attığını söyledi. Batuhan "O içeceğin türünün ne olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim" dedi.



Cezaları açıklayan Acun Ilıcalı "Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda ve Batuhan üçer ödülden faydalanmayacaksınız" dedi. Yaptırımlara karşı çıkan Batuhan ise cezanın çok ağır olduğuna itiraz etti.



Bu hafta eleme potasına giren ve adaylığı düşen Batuhan, konseyde Acun Ilıcalı'nın yaptırımları sonrası gözyaşlarını tutamadı. SMS birincisi olan Batuhan, bir kez daha böyle bir olayın yaşanmayacağını belirterek, özür diledi.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Salı akşamları oynanan Survivor iletişim oyunu yine heyecanlı anları ekranlara taşıdı. Bu hafta oyun öncesi ödül yarışmacıların sevdiklerinden gelen e postalar olarak açıklandı. Yarışmacıların sevdikleriyle teknolojik yollardan iletişim kurmasını sağlayan iletişim oyununda bu hafta ödül için ünlüler ve gönüllüler adeta canını dişine taktı.



Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda ilk etapta avantaj için yarışmacılar parkura geldi. Oyunda atışlara daha önce gelen Steven, atış avantajını iyi kullandı. Gerçek oyunda ise zorlu anlar yaşandı.

Gönüllüler takımında sakatlığı süren Poyraz, oyun dışı kalırken eşitlik sağlanması adına ünlüler takımında Doğan oyuna katılmadı. Müthiş bir mücadelede ünlülerin atışları ile skor 8-8 oldu. Berkay – Aleyna Kalaycıoğlu, Ünlülerden Çağrı – Merve mücadelesinde ise oyunun kaderi belirlendi. Son karşılaşmada Berkay, Çağrı’yı yenerek skoru 10-8 yaptı. Bu skorun ardından Survivor'da iletişim ödülünün sahibi gönüllüler oldu. Ödülü kazanan gönüllüler ailelerinden gelen mesajları okurken gözyaşlarına hakim olamadı.

(Hürriyet)