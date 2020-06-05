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Survivor'da gergin anlar: 'Seni döver buradan da giderim!'

Survivor 2020'de sembol oyununu kazanarak çeyrek finale çıkmak isteyen yarışmacılar arasında gerginlik tırmandı. Yasin'in "Sercan seni döverim ve burayı terk ederim" sözleri üzerine sinirlenen Sercan "Hadi gel döv" diyerek üzerine yürüdü. Spontane gelişen olayda ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın tavrı merak konusu oldu.

Survivor'da gergin anlar: 'Seni döver buradan da giderim!'

Survivor 2020'de sembol oyununu kazanarak çeyrek finale çıkmak isteyen yarışmacılar arasında gerginlik tırmandı. Yasin'in "Sercan seni döverim ve burayı terk ederim" sözleri üzerine sinirlenen Sercan "Hadi gel döv" diyerek üzerine yürüdü. Spontane gelişen olayda ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın tavrı merak konusu oldu.

05 Haziran 2020 Cuma 16:30
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Survivor'da gergin anlar: 'Seni döver buradan da giderim!'

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020'nin bu akşam ekrana gelecek 98. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Sembol oyununda bireysel olarak yarışan yarışmacılardan Sercan ve Yasin arasında tansiyon yükseldi. Sembolü kazanmak için mücadele eden iki başarılı isim tartışmanın büyümesiyle karşı karşıya geldi.

"SENİ DÖVER, BURADAN DA GİDERİM"

Yarışmacıların aylardır emek verdiği Survivor'daki kaderlerini etkileyecek olan kritik oyunda, kırmızı takım kaptanı Sercan ile mavi takımda yer alan Yasin arasında kavga çıkıyor. Oyun sırasında Yasin, "Sercan seni döverim ve burayı terk ederim" diye bağırınca ortalık karışıyor. Sinirlenen Sercan ise Yasin'e "Haydi gel döv. Beni mi döveceksin. Döver misin haydi" diyerek üzerine yürüyor.

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Parkurda birbirlerine giren Yasin ve Sercan arasında fiziksel müdahale de yaşanıyor. Takım arkadaşları ise ikiliyi ayırmaya çalışıyor. Murat Ceylan'ın sunduğu oyunda kavga eden Sercan ve Yasin'e ne ceza verileceği ise ilerleyen bölümlerde belli olacak.

Öte yandan Ünlüler takımının 3 kişi kalmasıyla takımlar yeniden belirlendi. Oynanan kaptanlık oyununda kırmızı takımın kaptanı Sercan Mavi takımın kaptanı ise Cemal Can oldu.

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Kaynak Yeniçağ: Acun'un çaresiz kaldığı o an

Son Güncelleme: 05.06.2020 17:01
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