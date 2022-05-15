Survivor'da 15 yılın rekoru! Ünlüler takımı 6 dokunulmazlık oyununu üst üste kazandı!

SURVIVOR ALL STAR 2022 15 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Bu sonucun ardından Gönüllüler takımı ada konseyine gidecek ve haftanın 6. eleme adayı belli olacak.

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Nisa oldu. Haftanın 3. eleme Berkan Karabulut olurken; haftanın 4. eleme adayı Seda oldu. Haftanın beşinci eleme adayı yapılan oylama sonucu Ogeday olarak belirlendi.

Oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası gerçekleştirilecek ada konseyinde haftanın 6. adayı belirlenecek. Gönüllüler takımının konseyinden sonra eleme adayının kim olduğu haberimizde yer alacak.