SURVIVOR BATUHAN KARACAKAYA’DAN ÇOK ANLAMLI HAREKET!

Survivor 2022 All-Star’a katılmadan önce sevenlerini ‘Shields Team’ adını verdiği yeni bir çatı altında toplayan Batuhan Karacakaya, kendi fan ailesine özel bir sürpriz hazırladı.

Hayranlarının tüm gücünü yarışma boyunca yanında taşımak için özel bir kolye ve bileklik serisi tasarlatan oyuncu, bu ürünlerin satışından elde edilecek tüm geliri Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve çocuklar için faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum derneklerine bağışlayacak.

Kolye ve bilekliklerde yer alan QR kodda ise Karacakaya’nın Dominik’e gitmeden önce kaydettiği video mesaj var.